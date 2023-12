Nouvel An : un réveillon sans alcool, cette tendance qui gagne en popularité

Ce dimanche soir, les Français comptent bien passer du temps en famille, entre amis, danser et trinquer à la nouvelle année. Trinquer, oui, mais sans alcool. C'est une tendance qui gagne en popularité, y compris chez les cavistes. Ils sont de plus en plus nombreux à proposer des bières, des vins et des champagnes garantis sans mal de tête le lendemain. Illustration à Nantes où Europe 1 s’est rendue dans la cave Gueule de joie.

La demande de sans alcool a doublé en un an

"Je vais avoir du muscadet et je vais avoir des chardonnays, du syrah et des pinots noirs". À Gueule de joie, on trouve de tout sur les conseils de Tom, des vins blancs, rouges et rosés, des spiritueux type gin et rhum, et toute une gamme de bières. "On va avoir de la blanche, de la blonde, des triples", détaille le caviste. Particularité ici, tout est sans alcool. Et ça marche, notamment en cette période de fêtes de fin d'année que de plus en plus veulent faire rimer avec sobriété.

"Quand on est avec des amis qui, eux, ne boivent pas d'alcool, ça permet d'être un peu plus dans le partage avec eux", explique ce Nantais au micro d’Europe 1. "Le fait qu'on n'est pas obligé de picoler pour s'amuser, il faudrait que ça rentre dans les mœurs", souhaite ce jeune homme. Signe qu'il y a là un vrai marché, plus de la moitié des quelque 200 références proposées dans cette cave zéro degré sont issues des filières traditionnelles viticoles et brassicoles françaises.

"Même si on est au pays du vin ou de la bière, il y a de plus en plus de gens qui veulent modérer leur consommation. Nous, on arrive, on apporte une réponse avec des produits plus adaptés pour trinquer à l'apéro ou pour accompagner un repas, et qui ne sont pas sur des boissons sucrées, aseptisées, mais plus culturels et issus de notre tradition", explique Jean-Philippe Braud, fondateur de Gueule de joie. Ce dernier précise qu'ils travaillent avec des vignerons et des brasseurs qui proposent des alternatives entre alcool et sans alcool. Et la demande de sans alcool, justement, a doublé en un an.