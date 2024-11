Les agriculteurs de la CR47 ont débloqué le port de commerce de Bordeaux

Les troupes de la Coordination rurale (CR) du Lot-et-Garonne ont débloqué le port de commerce de Bordeaux comme prévu vendredi matin pour rentrer à Agen, où le président de la FNSEA, syndicat rival, est attendu pour un congrès. José Pérez, coprésident de la CR47, avait annoncé la levée du blocage jeudi soir, expliquant que le Premier ministre avait répondu aux revendications agricoles concernant la "surtransposition" des règles imposées par l'Union européenne, qui pénaliserait certaines filières.

"Il a dit que les agriculteurs avaient raison et qu'il allait regarder, surtransposition par surtransposition", a répété José Pérez vendredi matin. "On s'était engagé, s'il faisait ça, à quitter les lieux, et de toute façon ce matin on aurait été délogés par la force, le préfet de région nous l'a dit hier. On ne veut pas leur donner cet honneur donc on va partir la tête haute", a-t-il ajouté.

Une centrale d'achat également débloquée

Le blocage du port bordelais, septième du pays pour le trafic de marchandises, entamé mercredi soir, était la dernière action d'envergure menée cette semaine. La CR47 a voulu dénoncer l'importation de céréales étrangères, soumises à des normes différentes de celles en vigueur en France. Mais les autorités portuaires ont fait part de leur "incompréhension", affirmant que "Bordeaux est un port d'export céréalier au service de la filière agricole régionale" et qu'il "n'importe pas de céréales".

Vendredi matin, la CR des Landes a débloqué également une centrale d'achat Leclerc à Mont-de-Marsan après "un accord avec la préfète", selon son président Vincent Coco. Trois autres plateformes de la grande distribution restent bloquées en Charente et d'autres actions sont prévues vendredi dans le Lot-et-Garonne. "La guerre est loin d'être gagnée, on veut des actes maintenant, pas des paroles, on ne va pas lâcher. Dès lundi, on appellera le Premier ministre", a conclu José Pérez de la CR47 avant de prendre la route d'Agen vers 8 heures.

"On n'est pas là pour se battre entre agriculteurs"

Le Congrès national des producteurs de légumes se tient vendredi au parc des expositions de la ville, où est attendu Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, syndicat rival de la CR. Des militants et tracteurs de la CR47, rentrés plus tôt de Bordeaux, se sont installés aux abords du lieu.

Jeudi soir dans un communiqué, la FDSEA47 avait accusé la Coordination rurale, textos à l'appui, de vouloir perturber l'événement. "On n'est pas là pour se battre entre agriculteurs", a déclaré vendredi matin à l'AFP Jean-Pierre Labeau, céréalier et délégué de la CR47. "Monsieur Rousseau, on a des choses à lui dire mais on lui dira ailleurs, ce n'est peut-être pas le lieu." "Une action est susceptible de gêner l'accès au Congrès national des légumes", a sobrement indiqué la préfecture du Lot-et-Garonne dans un communiqué.