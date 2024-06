L’équivalent de trois pièces neuves en moins chaque seconde : les achats de textiles neufs en baisse en 2023

La baisse est inédite pour le secteur de prêt-à-porter neufs. Selon une étude réalisée par Kantar pour l’éco-organisme Refashion, les achats de textiles et chaussures neufs à baisser de 2,6% pour atteindre les 3,247 milliards de pièces vendues l'année dernière. Chaque seconde, ce sont donc trois produits vendus en moins en 2023.

La mode, une variable d’ajustement

Paradoxalement, ce n’est pas l’effet de la seconde main, qui ne pèse que 7% des achats, qui explique c’est baisse. Il s’agirait plutôt d’un arbitrage réalisé par les Français. La mode devient peu à peu une variable d’ajustement dans le budget des ménages, analyse Hélène Nico, directrice du pôle mode chez Kantar.

"Il y a une partie des foyers français qui sont contraints budgétairement et qui doivent faire des choix pour compenser l'inflation qu'ils ont connu sur les achats de biens de consommation", explique-t-elle. Ainsi, 70% des produits neufs achetés sont ce qu’on appelle des entrées gammes dont le prix est de huit euros en moyenne. Des articles très peu chers, le plus souvent achetés chez les géants du web et les déstockeurs estime Sandra Baldini, directrice du pôle consommation de Refashion.

Une volonté de moins consommer

"C'est vraiment l'appel de la bonne affaire et les solder aujourd'hui aussi ont un gros succès. Donc, on va aller acheter parfois aussi par lots, on va acheter par lots de la quantité chez des sondés et ça touche toutes les populations", analyse Sandra Baldini.

L’année dernière, 4 français 5 souhaitait faire baisser leur budget mode.