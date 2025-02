Le groupe LVMH organise une tournée française pour promouvoir les métiers d'excellence de l'univers du luxe. Objectif : trouver les talents de demain, dans un secteur où l'urgence est de pouvoir remplacer les artisans proches de la retraite. Europe 1 s'est rendue dans l'une des étapes de cette tournée, près de Lille.

Quels sont les secrets de fabrication des grandes maisons du luxe ? Pour le découvrir, le groupe LVMH organise une tournée dans quatre villes de France. Au programme, démonstrations et ateliers découvertes pour démystifier ces métiers et surtout attirer les jeunes talents. C'est le cas à Marcq-en-Barœul, près de Lille, où Europe 1 s'est rendue.

"Un doux rêve"

Un manteau à damier noir et blanc, paire de ciseaux en main, Alban se tient à côté du stand Louis Vuitton sur lequel trône une malle marron foncée siglée de l'iconique LV. Responsable de l'atelier prêt-à-porter, il explique l'urgence de donner envie aux jeunes d'apprendre ces métiers d'excellence.

"Dans la couture, la pyramide d'âge est vraiment catastrophique. Il faut se rendre compte que d'ici moins de dix ans, on a plus d'un tiers de nos tailleurs et de nos artisans qui vont partir en retraite." Or comme il l'explique, ces futurs séniors "ne sont pas remplacés" car "personne, pour le moment, n'est capable de prendre la relève".

Un "métier passion très exigeant", selon les termes du responsable d'atelier. A ses côtés, Julie, étudiante en BTS modélisme, observe avec émerveillement les pièces confectionnées. A ses yeux, ce savoir-faire français "est magnifique". Plus encore, elle trouve "fascinant, les heures passées" sur les ouvrages, "la minutie" avec laquelle ils sont réalisés, et puis "le rendu unique à la fin". "On ne trouve pas ça partout", confie-t-elle.

Pour la jeune étudiante, "faire du modélisme pour cette marque, serait un doux rêve". CV en mains, il ne lui reste plus qu'à tenter sa chance. Au total, 4.500 postes sont à pourvoir dans ces 280 métiers d'excellence du monde de la mode.