Législatives 2024 : «Pendant un an au moins, rien ne va avancer, ça va empirer», regrette le porte-parole du syndicat Alliance Police

Au sortir des élections législatives anticipées, aucun bloc (Nouveau Front populaire, camp présidentiel et Rassemblement national et alliés) n'est parvenu à s'octroyer la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Une situation qui exaspère Rudy Manna, porte-parole du syndicat Alliance Police qui a réagi dans l'émission Eliot Deval sur Europe 1. "On vit une insécurité au quotidien (...) et on se rend compte que pour un an au moins, rien ne va avancer, on sait même que tout va stagner, donc ça va empirer", a-t-il déclaré, en référence à l'absence de dissolution possible de l'hémicycle pendant un an au minimum.