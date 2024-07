Législatives 2024 : pour «56% des Français», les désistements sont «une manœuvre politicienne» qui a pour but de les «empêcher de s'exprimer»

L'heure du choix approche pour des millions d'électeurs en France. Le second tour des législatives aura lieu ce dimanche et dans plusieurs centaines de circonscriptions, le Nouveau Front populaire et le camp présidentiel ont décidé d'appliquer la stratégie du désistement de leurs candidats pour faire barrage au Rassemblement national. Invité d'Eliot Deval sur Europe 1, Frédéric Micheau, directeur général adjoint d'OpinionWay, affirme que "56% des Français nous disent qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne qui a pour but d'empêcher les Français de s'exprimer". "40% de la population" pense que "les désistements permettent de clarifier la situation politique et facilitent leur choix".