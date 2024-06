Législatives 2024 : les Lillois ont-ils fait leurs choix ?

À six jours des élections législatives, le Rassemblement national est toujours en tête dans les sondages, devant le Nouveau Front populaire et la majorité présidentielle. Beaucoup d'électeurs sont encore indécis, mais certains savent déjà pour qui ils vont voter. Europe 1 s'est rendue dans le Nord pour les interroger. Il y a d'abord ceux qui ont clairement fait leur choix : "Je suis fixé depuis bien assez longtemps, trois à quatre mois", explique un passant. Un autre ajoute : "Ce n'est pas les derniers mois qui m'ont fait changer d'avis sur l'insécurité", avant qu'un autre rétorque : "un pays ne se gouverne pas aux extrêmes de toutes les façons".

Les indécis et les déçus : l'hésitation totale à quelques jours du scrutin

Et puis il y a les indécis et les déçus, ceux qui hésitent encore. "Moi, ce que j'aurais aimé entendre au moins de la majorité présidentielle, c'est 'qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ?'", s'interroge une électrice. "Je me retrouve de moins en moins dans l'offre des candidats. Je suis plutôt de gauche, de base, je suis gêné de voter alliance LFI et je n'ai pas envie de voter pour la majorité présidentielle non plus", ajoute un autre. "Il me reste que six jours", souffle à Europe 1 une étudiante qui avoue s'y perdre un peu entre les alliances, dissidences et l'abondance des informations.