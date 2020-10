Intempéries : Dans les Alpes-Maritimes, "le Var a tout emporté"

REPORTAGE

Inondations, éboulements, destruction d'un pont...Des pluies torrentielles sont tombées vendredi soir et dans la nuit sur les Alpes-Maritimes, provoquant des cumuls de précipitations exceptionnels dans l'arrière-pays niçois. Au moins neuf personnes sont portées disparues dans le secteur et plus de 13.500 foyers sont privés d’électricité. Près de 300 interventions ont lieu, et environ 150 pompiers ont été mobilisés pour secourir les victimes de cette catastrophe météorologique. Europe 1 a passé la nuit avec les rescapés qui n'ont pas pu rentrer chez eux, de Saint-Martin-du-Var à Breil-sur-Roya.

"Le Var a tout emporté"

Anthony n'arrive pas à trouver le sommeil après une journée agitée. Il habite un village en montagne qu'il n'a pas pu regagner à son retour de Nice. "J'étais avec mon collègue pour récupérer sa femme au boulot, au final on est rentrés, tout était fermé, c'était n'importe quoi. On était sous la pluie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de malade ! Le Var est monté, a tout emporté, ça m'a impressionné", témoigne-t-il.

Une poignée d'insomniaques comme Jean-Luc, passe le temps à l'entrée d'un gymnase en se montrant des photos prises des dégâts : "Près de Malaussène, un bloc tombé de la montagne, en travers de la route. C'est un truc qui doit faire à peu près dix mètres de haut. En bas de chez moi, l'eau est montée entre huit et dix mètres", raconte-t-il.

L'attente et l'incertitude sont pesantes pour ces habitants. "J'ai mon chien chez moi, il n'est pas sorti, rien. C'est la galère là", s'inquiète Damien. "Les fenêtres sont ouvertes, il faut que je remonte chez moi mais ils n'ont pas voulu nous laisser passer. C'est inquiétant de ne pas savoir ce qui se passe à la maison."

Dégâts impressionnants dans tout le département

Comme ces rescapés, certains habitants d'autres communes du département sont totalement coupés du monde… et les dégâts sont impressionnants. "L'ensemble des routes d'accès sont bloquées. On n'a plus d'eau, plus d'électricité. Je n'ai pas de mots pour décrire la situation que l'on vit actuellement", témoigne Sébastien Olharan, maire de la commune de Breil-sur-Roya. "La Roya connait une crue inédite, un niveau énorme, qu'on n'a pas vu je pense peut-être depuis un siècle. C'est une partie importante de la commune qui est aujourd'hui sous l'eau, les dégâts vont être considérables. C'est un désastre !"

Vendredi soir, plus de 13.500 foyers étaient privés d’électricité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu dans la journée auprès des sinistrés. Il rencontrera notamment les services de secours qui sont toujours à la recherche d'au moins dix personnes dans la région.