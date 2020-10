Intempéries dans les Alpes-Maritimes : deux personnes portées disparues

Deux personnes sont portées disparues ce vendredi soir dans la vallée de la Vésubie, dans l'arrière-pays niçois, à la suite des fortes pluies et des crues qui touchent les Alpes-Maritimes. "Il y a deux personnes portées disparues à Roquebillère", une commune de 1.800 habitants à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nice, a indiqué à l'AFP un responsable de la préfecture. Par ailleurs, dans l'"épicentre" de ces intempéries, la commune de Saint-Martin-Vésubie, "les dégâts sont considérables" a annoncé Eric Ciotti, député LR du département et premier adjoint au maire du village. Les Alpes-Maritimes ont été placées en alerte rouge pluie inondations.

Des images impressionnantes nous parviennent des vallées de la Tinée et de la Vésubie. J’en appelle à la responsabilité des valléens : restez à l’abri ! #TempeteAlex#Meteo06pic.twitter.com/SwtzFBXQE6 — Marine Brenier (@marinebrenier) October 2, 2020

"C'est apocalyptique"

"La station-service du village de Saint-Martin-Vésubie a été emportée, des maisons ont été fortement endommagées, le stade et le cimetière sont noyés", a ajouté Éric Ciotti selon qui, "sur les rivières Vésubie et Tinée, avec des débits respectifs de 450 et 900 m3, nous sommes à un niveau de crue centennale". "Et sur la basse vallée du Var, avec 2.300 m3 à 17h00, nous n'en sommes pas loin", a-t-il ajouté. "C'est apocalyptique", a témoigné de son côté le gérant d'une brasserie de la commune. "L'eau est 7 à 8 mètres au dessus des niveaux habituels", a-t-il affirmé, soulignant que tous les commerces du village avaient été désertés et que les habitants s'étaient réfugiés chez eux.

Le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie et inondations

Météo-France a placé vendredi matin le département des Alpes-Maritimes en vigilance rouge pluie et inondations. La préfecture a demandé expressément aux habitants de rester à l'abri et de ne pas prendre leur véhicule sauf en cas d'absolue nécessité. Jeudi, c'est la Bretagne, et tout particulièrement le département du Morbihan, qui avait été placée en alerte pour le passage de la première tempête de l'automne, Alex, qui a finalement fait peu de dégâts, même si elle a privé plusieurs dizaines de milliers de foyers d'électricité pendant plusieurs heures.