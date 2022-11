Le temps vendredi : souvent gris ou brumeux le matin, plus ensoleillé en journée

Le ciel sera souvent gris vendredi matin mais le soleil gagnera du terrain l'après-midi, sauf autour du golfe du Lion où le temps restera plus mitigé, prévoit Météo-France. De la Manche et des frontières du nord jusqu'au Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire et Bourgogne, les brouillards ou nuages bas seront à nouveau compacts au petit matin. Cette grisaille évoluera au fil des heures. Sur les bords de Manche, ainsi que du Poitou-Charentes jusqu'à l'ouest de la Bourgogne, des éclaircies se développeront avant la mi-journée.

En revanche, du sud-ouest de la Bretagne jusqu'à l'Ile-de-France, le sud de la Normandie et des Hauts-de-France, ainsi que du Grand-Est au Val de Saône, les nuages bas persisteront plus longtemps. Dans l'après-midi, les périodes ensoleillées finiront par gagner du terrain, hormis quelques plaques de grisaille tenaces, essentiellement du plateau lorrain au Val de Saône, en plaine d'Alsace ou en Bretagne.

Du soleil en montagne

Plus au sud, à l'exception du pourtour du golfe du Lion, la grisaille sera moins généralisée. Dans la vallée du Rhône ainsi que de la côte aquitaine jusqu'à la Garonne, les brouillards seront fréquents en début de journée, mais ils se dissiperont au cours de la matinée et le temps sera ensuite bien ensoleillé.

Tous les massifs - Vosges, Jura, Alpes, Massif central et Pyrénées - profiteront d'un large ensoleillement dès le matin, même si des Vosges aux Alpes le ciel se voilera l'après-midi. A l'inverse, des plaines du Roussillon au Languedoc et le sud-est du Massif central, des nuages bas arrivés dans la nuit persisteront toute la journée et donneront un peu de pluie.

Du vent dans le sud-ouest

Le vent d'Autan deviendra assez fort l'après-midi, soufflant jusqu'à 60 à 70 km/h, voire 80 à 90 km/h vers le Lauragais. Les températures minimales seront comprises entre 3 et 8 degrés dans l'intérieur des terres, localement 1 ou 2 dans le nord-est, de 8 à 13 degrés sur les côtes de Manche ainsi que sur la façade atlantique, de 11 à 15 degrés sur les côtes de Méditerranée.

Les maximales atteindront 10 à 15 degrés des Hauts-de-France à l'Alsace et dans le Val de Saône, 14 à 19 degrés sur le reste de la moitié nord, 16 à 21 degrés au sud, jusqu'à 22 à 24 sur le sud de PACA et en Corse.