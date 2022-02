Le temps vendredi : nuageux avec peu de pluie au sud, assez bien ensoleillé au nord

Après avoir traversé les régions septentrionales dans la nuit de jeudi à vendredi le temps faiblement perturbé se repliera vers le sud et le nord retrouvera un ciel lumineux annonce le bulletin de Météo-France. Sur une bonne moitié sud de la région Aquitaine, à Midi-Pyrénées, Auvergne Rhône-Alpes et au Jura, la matinée se déroulera sous un ciel très nuageux, avec un peu de pluie en plaine, et quelques flocons en montagne.

Des brouillards matinaux

La limite pluie-neige se situera vers 500 m sur le relief de l'Est, 600 à 800 m sur le Massif central, 1000 m sur les Alpes du Nord et 1200 à 1400 m sur les Pyrénées. Sur le reste de la moitié sud du pays, hormis des brouillards matinaux vers le delta du Rhône, le soleil s'imposera.

Dans l'après-midi, le temps couvert s'attardera sur les Alpes du Nord, ainsi que sur les Pyrénées et leur piémont, avec encore quelques précipitations, mais ces dernières cesseront en soirée. Le ciel sera dégagé ailleurs, hormis du Mercantour à la Côte d'Azur où des nuages se développeront. La tramontane et le mistral se lèveront, en vallée du Rhône les rafales atteindront 80 km/h le soir.

Sur la moitié nord de l'hexagone, la journée s'annoncera calme. Mais au petit matin, de l'est de la Bretagne et des Pays de Loire jusqu'au Centre Val de Loire, Champagne-Ardenne et Lorraine, il faudra s'attendre à de la grisaille souvent compacte, parfois du brouillard.

18 degrés sur le pourtour méditerranéen

L'après-midi le temps sera partout bien ensoleillé, même si sur le Nord-Ouest le ciel se voilera progressivement de fins nuages d'altitude. Côté températures, au petit matin on attendra entre -3 et +1 degrés sur la moitié nord jusqu'au Massif central. Ailleurs, les minimales iront de 1 à 8 degrés.

L'après-midi, les maximales afficheront 5 à 10 degrés sur la moitié nord et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 9 à 13 degrés sur le Sud-Ouest, 13 à 18 degrés sur le pourtour méditerranéen.