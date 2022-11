Le temps vendredi : nombreuses averses au sud de la Garonne et températures en baisse

Sur les régions bordant la Manche et l'Atlantique, le temps restera vendredi agité avec de nombreuses averses et un vent d'ouest soutenu, selon les prévisions de Météo France. Les rafales atteindront 70 km/h le matin près de la Manche et le soir sur la côte aquitaine. Les accalmies seront courtes et les éclaircies brèves.

Sur le Pays basque les ondées se succèderont, parfois orageuses. Sur les Pyrénées la limite pluie-neige se situera vers 1300 m. Ailleurs du Sud-Ouest au Nord-Est et aux Alpes du Nord le ciel sera également bien chargé mais les averses plus rares. Du val de Loire au Centre et au Bassin parisien, les éclaircies seront plus franches et le temps généralement sec.

Les températures en légère baisse

Sur les Alpes du sud, le pourtour méditerranéen et la Corse, le soleil dominera malgré des passages de nuages d'altitude. La tramontane soufflera à 70 km/h le matin, 80 à 90 le soir, et le vent d'ouest en Corse avoisinera les 100 km/h sur le nord de l'île.

Les températures seront en légère baisse. Les minimales iront de 5 à 9 degrés en général dans les terres, de 8 à 13 sur les côtes. Les maximales varieront entre 9 et 14 degrés du Nord-Est à l'Atlantique, et de 14 à 19 degrés sur le Sud-Est. Voici les températures relevées à 16h00 suivies des minimales prévues cette nuit.