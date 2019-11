Le temps vendredi : lumineux autour de la Méditerranée, passagèrement pluvieux ailleurs

Vendredi, le temps sera lumineux autour de la Méditerranée, passagèrement pluvieux ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Sur le pourtour méditerranéen et en Corse, le temps sera sec et les nuages laisseront percer de belles éclaircies.

Le vent de secteur ouest soufflera jusqu'à 70 km/h en rafales dans le domaine de la tramontane et sur les côtes varoises. Autour de la Corse, il avoisinera les 100 km/h sur le relief et les extrémités de l'île. Ailleurs, la journée débutera sous un ciel couvert avec des pluies faibles sur la moitié ouest, plus continues du nord-est au centre-est du pays avec de la neige à partir de 1400 m sur les Alpes du Nord.

Jusqu'à 19 degrés près de la Méditerranée

Dans l'après-midi, des averses succéderont aux pluies sur l'est du pays avec une limite pluie/neige vers 1200 m d'altitude. Au Nord et à l'Ouest, le risque de pluie sera de plus en plus faible au fil des heures et des éclaircies apparaîtront dans le Sud-ouest et au nord de la Seine.

Le matin, les températures iront de 4 à 11 degrés, jusqu'à 12 à 14 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 9 à 15 degrés du nord au sud, jusqu'à 16 à 19 degrés près de la Méditerranée.