Le temps vendredi : journée estivale attendue

Le soleil s'imposera largement vendredi sur tout le pays avec un temps sec qui s'installera sur la France, selon les prévisions de Météo-France. Cependant, près de la Manche et des frontières du nord, ainsi que sur les Pyrénées et les Alpes, après quelques grisailles locales en début de journée, des nuages apparaitront par moments dans le ciel. Par contre, sur le sud de l'Aquitaine et le sud-ouest de Midi-Pyrénées, la grisaille sera plus compacte et étendue au petit matin, mais elle se dissipera assez vite pour faire place au soleil en matinée.

Le mistral et la tramontane baisseront d'un cran, ils iront encore de 70 à 80 km/h en rafales en début de journée, puis souffleront jusqu'à 60 à 70 km/h l'après-midi.

Jusqu'à 32 à 37 degrés sur le pourtour méditerranéen

Les températures minimales iront de 9 à 14 degrés en général au nord, de 13 à 18 degrés au sud, 17 à 23 degrés près de la Méditerranée. Les maximales seront en hausse sur le nord du pays, elles seront comprises entre 21 et 25 degrés au bord de la Manche, elles iront de 24 à 29 degrés sur le quart nord-est du pays et vers le Pays basque, elles iront jusqu'à 27 à 32 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 37 degrés sur le pourtour méditerranéen.