Le temps vendredi : ambiance printanière avec de la douceur et du soleil au sud de la Loire

Pour la dernière journée de l'année 2021, le temps s'annonce plus doux au nord de la Loire et lumineux au sud, selon Météo France. Le matin, les bancs de brouillards ou les plaques de grisailles seront fréquents dans l'Est ainsi que des Pays de la Loire à la vallée de la Garonne.

Toujours des températures douces

Près de la Manche, le ciel se chargera et donnera un peu de pluie sur la Bretagne et près des côtes. Ailleurs, le soleil dominera largement. L'après-midi, malgré de belles éclaircies vers l'Alsace, les nuages seront prédominants au nord de la Loire. Ils donneront encore quelques gouttes près de la Manche et sur les Hauts-de-France. Des plaques nuageuses resteront présentes entre la Vendée et le Poitou-Charentes. Ailleurs en revanche, le temps sera généralement bien ensoleillé.

Côté températures, la douceur se maintiendra avec des minimales de 3 à 12 degrés de l'intérieur vers les côtes. L'après-midi, il fera 11 à 16 degrés sur une bonne moitié nord du pays, 15 à 21 degrés au sud, jusqu'à 22 à 24 degrés au pied des Pyrénées.