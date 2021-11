Le temps vendredi : de nouvelles pluies arrivent par le nord-ouest

Un premier épisode de neige en plaine est attendu dans la nuit de vendredi à samedi sur le nord-est. Dans la journée de vendredi au sud-est, seule la Corse restera exposée à des averses localement orageuses. Le vent d'ouest deviendra assez fort sur le relief et les extrémités de l'île en soirée et surtout au cours de la nuit suivante.

Neige faible dès les premières hauteurs sur le Jura et les Préalpes

Du pourtour du Golfe du Lion à la Provence-Alpes-Côte d'Azur, on appréciera le retour à un temps plus sec. Le ciel s'éclaircira au fil de la journée mais sous l'action d'une tramontane et d'un mistral devenant assez fort, de 70 à localement 90 km/h en rafales. Sur le reste de l'hexagone, le temps sera très nuageux, parfois très brumeux et accompagné de faibles précipitations en début de journée, notamment du sud-ouest à l'Auvergne Rhône-Alpes.

Il s'agira de neige faible dès les premières hauteurs sur le Jura et les Préalpes, dès 400/500 m sur le Massif central. Quelques flocons sans conséquence pourront également voltiger dans le nord-est, notamment sur le plateau lorrain. Il neigera plus haut à partir de 700 à 900 m sur les Pyrénées. Ensuite, les conditions se gâteront par le nord-ouest. Poussées par un vent de sud-ouest modéré à assez fort, des pluies plus régulières envahiront la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Elles s'enfonceront vers les Pays de la Loire, l'Ile-de-France, le Centre et la Champagne dans l'après-midi et il commencera à neiger en soirée sur les Ardennes. A l'arrière, le vent virera au nord-ouest sur les côtes de Manche en restant turbulent et des giboulées parfois sous forme de grésil prendront le relais de la pluie.

Entre 3 et -1° en général dans les terres

Les températures minimales afficheront entre 3 et -1 degré en général dans les terres, localement -2/-3 dans le nord-est. Prévoyez entre 5 et 10 degrés près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 3 et 7 degrés du nord-est au centre-est, entre 7 et 11 ailleurs, jusqu'à 13 à 16 sur la Côte d'Azur et la Corse. Dans la nuit de vendredi à samedi, la dégradation glissera vers l'est et le sud-ouest et la neige tombera de plus en plus bas, jusqu'en plaine sur le Grand Est et la Bourgogne Franche-Comté.