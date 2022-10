Le temps vendredi : calme et assez ensoleillé une fois les grisailles matinales dissipées

La journée de vendredi commencera sous la grisaille sur de nombreuses régions allant de la vallée de la Garonne au Nord-Est, ainsi que sur la Bretagne, selon Météo-France. L'évolution sera favorable au fil de la journée avec des éclaircies plus ou moins larges qui parviendront à se développer. Sur les Pyrénées, les nuages se multiplieront dans l'après-midi et donneront quelques averses. Autour du golfe du Lion, les entrées maritimes apporteront un ciel aux couleurs plus grises par moments.

Le ciel se voilera de la Bretagne à la frontière belge

De la Bretagne à la frontière belge, le ciel se voilera dans la journée. De faibles pluies arriveront en soirée sur le littoral. Sur les côtes de Manche, le vent de sud-ouest soufflera en rafales entre 50/60 km/h.

Les minimales seront en baisse avec 3 à 8 degrés de l'intérieur de la Bretagne à la Lorraine en passant par le Centre, 8 à 13 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 12 à 18 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 17 et 21 degrés du Nord-Ouest au Grand-Est, 21 à 26 degrés dans le sud.