Le temps vendredi : bons cumuls de pluies en Corse, et souvent nuageux sur le continent

Le temps sera perturbé en Corse vendredi et souvent gris ailleurs, selon les prévisions de Météo-France. Un temps agité persistera en Corse la nuit prochaine et demain en journée, un coup de vent sera attendu en fin de nuit et en début de matinée demain avec des rafales pouvant approcher les 100 km/h sur le littoral est et sur le relief. Des passages pluvieux donneront toujours de bons cumuls de pluies sur l'est de l'île de beauté en première partie de journée, les précipitations perdront peu à peu en intensité au cours de l'après-midi. Il neigera sur le relief corse à partir de 1.100m.

Dissipation de brumes

Des Pays de Loire à l'Alsace, en passant par le Centre Val de Loire et l'Île-de-France, le temps sera assez bien ensoleillé, après la dissipation des brumes et des bancs de brouillard matinaux. De la Bretagne aux Hauts-de-France, les nuages resteront nombreux en journée, quelques petites bruines intermittentes seront possibles en Bretagne le matin. Plus au sud, les nuages l'emporteront également. Quelques flocons tomberont sur les Pyrénées et le Massif central à partir 400/500m le matin, puis vers 700m l'après-midi.

Du Languedoc-Roussillon à la côte d'Azur, le temps sera sec et ensoleillé, avec la Tramontane et le Mistral qui souffleront en rafales entre 60 et 70 km/h. Les gelées seront moins marquées que la veille. Les températures minimales varieront globalement de -3 à 2°C, 5 à 9 près de la Grande bleue. En ce qui concerne les maximales, elles seront comprises entre 7 et 11°C en général, 12 à 17°C dans le Sud-Est.