Le temps vendredi : alerte orange aux vents violents dans le nord, ensoleillé dans le sud

La journée de vendredi sera marquée par un fort coup de vent de sud-ouest sur le nord du pays nécessitant le passage en vigilance orange vent pour quatre départements (76,80,62,59) annonce le bulletin de Météo-France.

Une limite pluie-neige vers 1.000m sur les Pyrénées

Au lever du jour une perturbation active arrosera la Bretagne et le Cotentin. Plus à l'est, des Pays de la Loire vers l'Île de France, les Hauts de France et le Grand-Est, le ciel sera couvert, de faibles précipitations se produisent par moments. La grisaille dominera de l'Aquitaine vers le Limousin et le Poitou-Charentes, des bancs de brumes ou de brouillards seront même possibles. D'épais nuages d'altitude couvriront le Massif central et le nord des Alpes. Les éclaircies domineront largement des Pyrénées vers le Languedoc-Roussillon, la région PACA et la Corse, même si quelques poches de nuages bas pourront obscurcir le ciel vers le golfe du Lion et le nord de l'Île de Beauté.

Au fil des heures, l'onde perturbée balaiera le pays. A la mi-journée, des pluies parfois marquées arroseront les régions allant des frontières du Nord-Est au littoral aquitain. L'après-midi, ces précipitations s'étireront du massif du Jura au nord des Alpes vers le Massif central et les Pyrénées. La limite pluie-neige sur les Alpes se situera vers 2000 m en début d'épisode, puis descendra vers 800 à 1.400 m en fin de journée, vers 1.000m sur les Pyrénées.

Des bourrasques jusqu'à 130 km/h

À l'arrière, un régime de traîne s'établira, alternant entre passages nuageux et éclaircies, les averses seront plutôt rares. Le Languedoc-Roussillon, la région PACA continueront de bénéficier d'un ensoleillement plutôt généreux. Le coup de vent de sud-ouest balaiera le nord du pays. Des bourrasques soufflant jusqu'à 90 à 100 km/h toucheront la Bretagne et la Normandie puis vont se décaler progressivement vers l'est, atteignant jusqu'à 130 sur le domaine côtier des Hauts de France, 90 sur le bassin parisien, 90 à 100 sur le Grand-Est en fin de journée.

Une vigilance vagues-submersion est également lancée sur le littoral du Pas de Calais, de la Somme et de la Seine-Maritime. La Tramontane se lèvera en fin de journée pour atteindre 60 à 70 km/h.

Les minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés. Les maximales s'échelonneront de 11 à 12 degrés vers les côtes de Manche à 18 à 20 dans le Sud-Est.