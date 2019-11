Le temps samedi : encore perturbé sur un large quart sud-ouest et sur l'extrême sud-est

Le temps sera encore perturbé samedi sur un large quart sud-ouest et sur l'extrême sud-est, prévoit Météo-France. En cours de journée, les retours pluvieux concerneront une large moitié ouest. Les pluies faibliront sur le Nord-Ouest en après-midi, mais le ciel restera encombré et parfois ponctué d'ondées. Le mauvais temps avec des pluies modérées se concentrera peu à peu sur le quart sud-ouest et notamment entre l'Aquitaine et les Pyrénées où des orages sont possibles. Les rafales de nord-ouest pourront atteindre 70/80 km/h sur la côte basque.

Plus variable dans le sud-est

Il neigera sur l'ouest du Massif central et les hauteurs limousines, le matin, à partir de 400/500 m, 600/800 m sur l'est du Massif central. Sur les Pyrénées, la limite neigeuse se situera vers 900/1.000 m. Sur l'est du pays, entre le Nord-Est, la vallée du Rhône et le pourtour du golfe du Lion, après dissipation des grisailles et des gelées matinales, la journée sera plus variable. En revanche, les averses se maintiendront entre les Alpes et la Corse, localement orageuses près des côtes et devenant plus fréquentes et actives sur l'île de Beauté à partir de la soirée. Un fort vent de nord/nord-est balaiera les caps. Il neigera faiblement vers 800 m sur les Alpes.

Les températures

Les températures minimales varieront entre 0 et 5 degrés en général, avec des petites gelées autour de 0/-2 du Nord-Est au Massif central et à Rhône-Alpes, et 7 à 10 degrés entre la Provence et la Corse. Les maximales, toujours en dessous des valeurs de saison, atteindront 6 à 10 degrés d'est en ouest, 11/12 sur la façade océane, et 11 à 15 degrés près de la Méditerranée.