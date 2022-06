Le temps samedi : chaud dans le sud, jusqu’à 36 degrés en basse vallée du Rhône

Le soleil dominera samedi et la journée sera estivale, malgré quelques bancs de fins nuages, avec un temps chaud au sud, selon les prévisions de Météo France. Il y aura tout de même de nombreux nuages sur la Normandie et les Hauts-de-France en début de journée, mais ils se désagrègeront pour laisser la place à de belles éclaircies l'après-midi.

Quelques ondées sur l'est des Pyrénées

Les entrées maritimes sur le Pays basque le matin se dissiperont également et laisseront place à un ciel variable sur le sud-ouest le matin, puis sur l'Occitanie et le Massif central l'après-midi. Quelques ondées se déclencheront sur l'est des Pyrénées en fin de journée. Partout ailleurs, le soleil s'imposera généreusement et malgré quelques bancs de fins nuages, l'atmosphère sera estivale.

Les températures minimales iront de 9 à 16 degrés en général du nord-est au sud-ouest du pays, et de 17 à 21 près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 19 et 22 degrés près de la Manche, 23 et 28 sur le reste de la moitié nord, entre 26 et 31 sur le Sud-Ouest et entre 30 et 36 degrés sur le Sud-Est.