Le temps mercredi : quelques pluies entre les Pyrénées et la frontière belge

Le temps mercredi sera passagèrement pluvieux des Pyrénées au nord de la Seine, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, pluies ou averses faibles circuleront sur l'ouest de l'Occitanie et sur la Nouvelle Aquitaine jusqu'au Centre, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France.

Du Massif Central au Languedoc, le voile nuageux sera encore assez dense

L'après-midi, les précipitations deviendront plus régulières et passagèrement soutenues aux abords des Pyrénées, du Roussillon au sud de l'Aquitaine. Elles s'espaceront ailleurs. En Bretagne, Normandie et Pays de la Loire, grisaille et brouillards matinaux évolueront vers un ciel plus changeant dans les terres, partagé entre éclaircies, passages nuageux et averses. Des nappes de nuages bas traîneront plus longtemps en bord de mer.

Du Massif Central au Languedoc, le voile nuageux sera encore assez dense. Ailleurs à l'est, les nuages d'altitude se déchireront, l'après-midi sera plus lumineux et doux. Le vent de secteur est soufflera jusqu'à 60/70 km/h en rafales sur le Var et les extrémités de la Corse.

Des températures généralement entre 6 et 11 degrés

Les températures minimales seront généralement comprises entre 6 et 11 degrés. L'après-midi, les maximales atteindront 16 à 20 degrés sur la moitié ouest, localement 14/15 au pied des Pyrénées et sur le Roussillon. Elles seront plus agréables à l'est avec 19 à 23 degrés, localement 24/25 en plaine d'Alsace.