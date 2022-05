Le temps mercredi : pic de chaleur de la Bourgogne au piémont pyrénéen, jusqu'à 32 degrés

Des Pays de Loire au Poitou-Charentes et l'Aquitaine, le début de la journée de mercredi sera gris avec de nombreux nuages bas, mais cette grisaille se dissipera pour faire place au soleil avant midi, indique Météo-France. Par contre, sur le littoral aquitain, les nuages bas seront plus tenaces. Ils s'éloigneront dans l'après-midi avant de revenir en soirée. De la Bretagne aux Hauts de France, là aussi les nuages s'imposeront dès le matin. Sur la péninsule bretonne, le Cotentin et la côte d'Opale, le temps sera franchement gris. Au fil de la journée les nuages gagneront du terrain et quelques gouttes seront possibles l'après-midi.

Moins chaud des Pays de la Loire aux Hauts de France

Sur le reste du pays, le temps sera ensoleillé et chaud, excepté quelques nuages et un petit risque d'averses sur les Alpes du Sud et la Corse. Sur l'ouest des Pyrénées, quelques développements orageux seront possibles en fin de journée. Le vent de sud se lèvera de la vallée du Rhône au Val de Saône, pouvant atteindre 60 à 70 km/h en rafales.

Les températures minimales seront le plus souvent comprises entre 7 et 15 degrés. Les maximales resteront élevées pour la saison, elles atteindront 26 à 31 degrés sur une grande partie du pays, localement 32 de la Bourgogne au piémont pyrénéen, il fera moins chaud des Pays de Loire aux Hauts de France ainsi que près de la Méditerranée avec 20 à 25 degrés, ainsi que de la Bretagne aux côtes de Manche et sur le littoral atlantique avec 16 à 21 degrés.