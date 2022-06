Le temps mercredi : nouveau passage pluvieux et averses parfois orageuses

La perturbation pluvieuse arrivée mardi sur la Bretagne circulera assez vite mercredi sur les trois quarts du pays, selon les prévisions de Météo-France. La perturbation s'étendra des Hauts-de-France au nord du Massif Central et à la Gironde en début de matinée puis sur le tiers est et, dans une moindre mesure sur le Sud-Ouest. Ces régions subiront un bon arrosage à la mi-journée, avant l'évacuation des pluies par les frontières de l'est dans l'après-midi.

A l'avant de la perturbation le matin, des Pyrénées à la vallée du Rhône et au Grand Est, le ciel sera déjà recouvert de nombreux nuages, tandis qu'à l'arrière sur le quart nord-ouest, de petites ondées seront déjà présentes sous un ciel variable.

Des bonnes pluies remplacées par des averses

Ces bonnes pluies seront rapidement remplacées par des averses. Sur un tiers nord-est et jusqu'au Bassin parisien et au nord des Pays-de-la-Loire, elles seront même assez fréquentes voire orageuses et parfois accompagnées de rafales sous orages jusqu'à 60-70 km/h. Le vent d'ouest à sud-ouest se lèvera également sur les côtes de la Manche avec des rafales jusqu'à 60-70 km/h. L'arc méditerranéen restera épargné, au prix d'un vent d'ouest à nord-ouest qui atteindra jusqu'à 70 km/h. Le ciel sera toutefois densément voilé.

Au lever du jour, les températures seront souvent comprises entre 11 et 15 degrés, localement 16 dans le sud-ouest et 17 à 20 degrés près de la Méditerranée. Les maximales atteindront 17 à 22 degrés en général et jusqu'à 25 à 30 degrés de la moyenne vallée du Rhône aux bordures méditerranéennes.