Le temps mercredi : le vent d'autan faiblit, ciel jaune et poussières de sable jusqu’au nord

Mercredi, le temps sera couvert et pluvieux le matin sur la Bretagne et les côtes de Manche. L'après-midi, les pluies se décaleront sur les Pays de la Loire et la Normandie. Dans la soirée, les pluies s'étireront sur toute la façade atlantique. Ailleurs sur une petite moitié ouest du pays, le ciel sera voilé, dans une atmosphère douce.

80 km/h de vent d'autan attendus en journée

Le ciel s'obscurcira progressivement dans l'après-midi sur le Sud-Ouest et en soirée il pleuvra sur le Pays basque. La nuit suivante il neigera sur l'ouest des Pyrénées au-dessus de 2000 m. Le vent d'autan soufflera encore à 80 km/h en journée et faiblira le soir.

Autour du golfe du Lion, ce vent accompagnera d'entrées maritimes. Ailleurs sur le Sud-Est, le soleil dominera avant que le ciel ne se voile l'après-midi. Le temps sera ensoleillé des Alpes au Massif central, dans le Centre et la région parisienne. Au nord et à l'est de la Seine, il faudra parfois attendre la dissipation des grisailles matinales, localement lente près des frontières.

Les températures minimales seront comprises entre 3 et 7 degrés sur le Nord-Est, le Centre et l'Auvergne, et de 7 à 12 ailleurs du nord au sud. Les maximales, très douces pour la mi-mars, varieront entre 12 et 17 degrés sur la Bretagne et Cotentin, entre 18 et 22 sur le reste du pays.