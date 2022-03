Le temps mercredi : le soleil résiste à l'est

La grisaille persistera tout au long de la journée de mercredi sur le golfe du Lion, tandis que des nuages couvriront du Languedoc-Roussillon au Pyrénées-Orientales et au sud du Massif central, jusqu'au delta du Rhône. Sur le reste du pays, les brouillards, sur la vallée de la Garonne, dans le nord-ouest en particulier, se dissiperont en cours de matinée, laissant un dégradé nuageux. Le ciel sera bien dégagé dans l'ensemble du Grand-Est vers les Alpes et la Corse, un peu plus chargé en allant vers l'ouest.

Une nouvelle dégradation arrive par la Bretagne

Les nuages d'altitude deviendront de plus en plus denses annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation sur la Bretagne l'après-midi. Le vent de secteur sud s'y renforcera pour atteindre 60 à 70 km/h l'après-midi. Quelques gelées sont à craindre sur le quart nord-est du pays, de l'ordre de -3 à -5 degrés. Ailleurs, les minimales seront voisines de 3 à 6 degrés dans l'intérieur, de 4 à 8 en bords de mers. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés, jusqu'à 17 à 18 en Aquitaine.

Du côté des températures minimales cette nuit, on relèvera 5 degrés à Brest et à Rennes, 4 à Paris, Biarritz et à Limoges, 1 à Lyon, 5 à Cherbourg et à Tours, 0 à Clermont-Ferrand et à Lille, 7 à Perpignan, 3 à Bordeaux et 6 à Toulouse.