Le temps mercredi : dégradation dans le sud-ouest, belle journée printanière ailleurs

La matinée de mercredi sera bien ensoleillée sur la plus grande partie du pays à l'exception du sud de l'Aquitaine où des grisailles donneront un peu de pluie, annonce Météo France. Progressivement le ciel se chargera jusqu'à la vallée de la Garonne, des averses se déclencheront sur les Pyrénées puis s'étendront aux plaines du sud-ouest dans l'après-midi. Elles pourront localement se mêler d'orages.

Grisailles parfois doublées de brouillards

De la Bretagne au Poitou-Charentes et jusqu'à l'Occitanie, le ciel se voilera mais restera lumineux. Sur le reste du pays, la journée s'annoncera le plus souvent bien ensoleillée. Le matin, des grisailles parfois doublées de brouillards traîneront du nord de la Seine au nord-est, ainsi que sur la Côte d'Azur et l'est de la Corse.

L'après-midi se poursuivra sous un ciel nuageux en cumulus inoffensifs de la Normandie et du nord de la Seine au Grand Est. Des nuages bourgeonneront également sur les Alpes du sud jusqu'à l'arrière-pays varois. Le soleil dominera ailleurs. Le vent de nord-est soufflera sensiblement sur tout le quart nord-est de l'hexagone. Il approchera 50/60 km/h en rafales sur les côtes de la Manche.

24 degrés maximum

Au lever du jour, il fera entre 7 et 12 degrés en bord de Méditerranée, sur le Sud-ouest et la façade atlantique. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 1 et 6 degrés. En journée, les maximales afficheront 16 à 21 degrés en général, 13 à 17 en bord de Manche, mais parfois 22 à 24 dans le sud-est et des départements charentais au nord de Midi-Pyrénées.