Le temps mercredi : chaud, ensoleillé, avec des orages dans le centre-est

Une vague de chaleur se mettra en place par le sud du pays, mercredi, et le soleil sera généreux, excepté des averses orageuses dans le centre-est, selon les prévisions de Météo France. Le matin, en Auvergne Rhône-Alpes et sur le sud de la Bourgogne-Franche-Comté, le ciel sera nuageux et des averses isolées mais localement orageuses se produiront. L'après-midi, le temps deviendra plus lourd. Du Massif central au Jura et jusqu'aux Alpes, les orages et les averses se renforceront et deviendront plus fréquents. Sur les Pyrénées en revanche, les averses et les orages seront moins forts.

Des températures en hausse sur la moitié nord

Ailleurs, excepté quelques grisailles matinales sur les côtes aquitaines et méditerranéennes, la journée sera souvent bien ensoleillée, avec des températures en hausse sur la moitié nord. Les températures minimales seront comprises entre 9 et 14 degrés des Hauts de France et la Haute-Normandie jusqu'au Grand-Est, entre 13 et 18 degrés sur le reste de la moitié nord, entre 17 à 22 degrés au sud.

L'après-midi, excepté du nord de la Bretagne jusqu'au Nord-Pas-de-Calais où il fait 24 à 29 degrés, localement 22 au bord de la Manche, les maximales dépasseront souvent 30 degrés partout ailleurs. Les températures atteindront 30 à 33 degrés des Pays de Loire à la région parisienne et au grand est, 31 à 36 degrés en général sur le reste du pays, localement 37 degrés dans le Sud-Ouest.