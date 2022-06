Le temps mardi : souvent orageux, et températures caniculaires dans le centre-est

Une vigilance orange "orages" est en cours sur 21 départements, pour une nouvelle salve d'orages violents attendus lundi soir sur le sud-ouest du pays qui gagneront le Centre Val-de-Loire, selon les prévisions de Météo-France. Ces orages s'accompagneront de phénomènes violents, notamment des chutes de grêle, des précipitations intenses, de violentes rafales de vent. La vigilance orange "canicule" est elle maintenue sur dix départements du Centre-Est. Demain mardi, le risque orageux se maintiendra sur la plupart des régions. De la région parisienne à la Belgique, des orages circuleront en matinée, l'après-midi sera plus calme.

Ailleurs, le risque orageux augmentera au fil des heures. Sur le Nord-Ouest, les nuages resteront nombreux toute la journée et s'accompagneront parfois d'averses orageuses. De la Lorraine et l'Alsace à Rhône-Alpes et à la Méditerranée, des orages sont possibles d'abord sur le relief dès la mi-journée, puis le risque sera plus généralisé l'après-midi.

Des maximales entre 20 et 25 degrés

Sur le Sud-Ouest, à nouveau des entrées maritimes se disloqueront en matinée, mais le ciel restera nuageux avec un risque d'orage l'après-midi. De l'Auvergne au Centre et la Bourgogne, le temps sera plus lourd avec des orages plus fréquents et forts l'après-midi. En soirée, une nouvelle vague orageuse est attendue sur le Sud-Ouest, se propageant ensuite vers le Massif central et le Centre.

Les températures minimales iront de 12 à 17 degrés au nord de la Loire, de 15 à 20 ailleurs, avec des pointes à 22 ou 23 dans le Lyonnais ou au bord de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 20 et 25 degrés près de la Manche et de l'Océan, elles atteindront 30 à 35 degrés de l'Alsace à Rhône-Alpes, jusqu'à PACA et la Corse, elles seront comprises entre 25 et 30 degrés partout ailleurs.