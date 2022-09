Le temps mardi : nombreuses averses sur une moitié nord-est, vents forts en Méditerranée

Le temps mardi sera venteux en Méditerranée et en particulier en Corse, ailleurs il sera mitigé avec des pluies ou des averses, prévoit Météo-France. Sur le relief et les extrémités de la Corse, le vent d'ouest soufflera fort, jusqu'à 120 km/h en montagne, 150 au Cap Corse. De fortes rafales pourraient déferler par moments sur la façade est, sur la région de Bastia ou le sud de l'île. Il pleuvra sur l'ouest de l'île jusqu'à la mi-journée puis les ondées régresseront en montagne tout en faiblissant.

#vigilanceJaune#Vent

Demain, très fort vent d'ouest sur la Balagne, le Cap Corse, le relief et le sud de l'île.

Sur la région de #Bastia on attend jusqu'à 100-110km/h ⚠️ pic.twitter.com/dkTqFGAW7N — Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) September 26, 2022

Du pourtour du Golfe du Lion à la région PACA, malgré quelques passages nuageux, les périodes ensoleillées domineront. En revanche, tramontane en Languedoc-Roussillon et mistral sur la Provence et le Var, souffleront en rafales de 70 à 90 km/h.

Sur le reste du pays, excepté quelques belles éclaircies sur les Hauts-de-France et de la Bretagne au Poitou-Charentes, la matinée sera souvent très nuageuse avec des précipitations plus marquées et durables aux abords des Pyrénées et près des massifs de l'est. Il neigera à partir de 1400/1500 m d'altitude sur les Alpes du nord. En journée, le piémont et le relief pyrénéen conserveront un temps maussade, alors que des éclaircies réapparaitront sur les plaines du Sud-ouest.

Jusqu'à 27 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse

En revanche sur un grand quart nord-est jusqu'en Auvergne Rhône-Alpes, les averses se multiplieront l'après-midi. Elles seront plus fréquentes et marquées du nord de la Seine au Grand Est et à la Bourgogne Franche-Comté. Sur la Bretagne puis la Normandie et les Pays de la Loire, à l'approche d'une nouvelle perturbation, le temps se couvrira et apportera des pluies régulières, faibles à modérées. Avec cette nouvelle dégradation, le vent de secteur ouest se renforcera pour atteindre 60/70 km/h en bord de mer.

Les températures minimales seront comprises entre 6 et 10 degrés en général, entre 11 et 15 du sud de la Garonne au sud-est, à localement 16/17 sur les plages méditerranéennes. Les maximales n'excèderont pas 13 à 17 degrés des frontières du nord au centre-est. Il fera 17 à 20 degrés de la Bretagne et du Cotentin au sud-ouest, 18 à 23 autour de la Méditerranée, localement 25/26 sur la Côte d'azur et la Corse.