Le temps mardi : la France encore confrontée au froid et à la grisaille

Le temps froid et gris se poursuivra demain mardi sur l'ensemble du pays, prévoit Météo-France. En Corse, un temps instable restera d'actualité tout au long de la journée, le ciel sera couvert donnant de fréquentes averses, parfois orageuses. De la neige tombera en matinée au delà de 700 m en matinée, puis à partir de 1000 m l'après-midi. Les cumuls pourraient atteindre 5 à 10 cm au dessus de 800 m, 10 à 20 cm à partir de 1.200 m.

Un mistral fort en début de journée

Le vent de nord-est atteindra jusqu'à 70 km/h sur la côte orientale. Sur les massifs frontaliers avec l'Italie, les chutes de neige jusqu'en fonds de vallées s'atténueront en matinée, pour laisser place à des éclaircies l'après-midi. Le reste de la région PACA, le Languedoc-Roussillon, la chaîne des Pyrénées bénéficieront d'un bon ensoleillement même si des nuages élevés défileront de temps à autre.

Le Mistral et la Tramontane molliront à la mi-journée, puis se renforceront à nouveau en fin de journée avec des rafales à 60 et 70 km/h. Le vent de nord-est se renforcera vers les côtes varoises avec des pointes à 60/70 km/h. De la Bretagne, les Pays de la Loire et jusqu'à la pointe du Cotentin, nuages et éclaircies se partageront le ciel.

Des gelées généralisées

Sur le reste du pays, les brouillards givrants se dissiperont en matinée mais le ciel restera le plus souvent très nuageux, quelques flocons virevolteront ça et là, notamment sur le nord du Massif central. Les éclaircies seront de retour l'après-midi sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées l'après-midi.

Les gelées seront généralisées dans l'intérieur du pays, comprises généralement entre 0 et -4 degrés, jusqu'à -5 à -8 degrés sur le Massif central et autour des Alpes, elles resteront positives sur les littoraux, de 1 à 4 sur les côtes de Manche et la façade atlantique, de 4 à 7 sur les bords de la Méditerranée. Les maximales seront comprises entre 3 et 6 degrés, elles atteindront 9 à 13 vers la Bretagne et sur le pourtour de la grande bleue.