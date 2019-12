Le temps mardi : faible perturbation

Le temps sera faiblement perturbé mardi sur le nord-ouest du pays, plus calme mais gris ailleurs, selon les prévisions de Météo-France lundi. Du Jura aux Alpes du Nord, les averses résiduelles du début de journée, neigeuses dès 600 à 700 m d'altitude s'atténueront en matinée. A l'inverse, une nouvelle perturbation arrivera en cours de matinée de la Manche aux Pays de Loire.

Le vent de sud-ouest se renforcera jusqu'à 60 à 80 km/h, le ciel se couvrira et de faibles pluies s'installeront en matinée de la Bretagne au Cotentin. L'après-midi, le temps couvert et faiblement pluvieux gagnera jusqu'aux Pays de Loire et Hauts de France, tandis que sur la pointe bretonne les pluies et le vent se renforceront un peu.

Températures en baisse

Sur le reste du pays, le temps sera plus calme, mais la grisaille restera bien présente le matin et souvent lente à se dissiper, laissant un ciel souvent nuageux à l'ouest, plus lumineux à l'est. Seules les régions proches de la Méditerranée profiteront d'un ciel bien dégagé du matin au soir, mais au prix d'une tramontane et d'un mistral forts en matinée, soufflant jusqu'à 70 à 90 km/h, avant de faiblir l'après-midi. Sur la Corse en revanche, les nuages et les averses se maintiendront une bonne partie de la journée.

Le matin, les températures seront en baisse, avec 1 à 6 degrés sur la façade ouest et sur le sud du pays et des gelées fréquentes ailleurs avec -2 à +2 degrés. L'après-midi, il fera de 8 à 14 degrés sur la moitié ouest du pays et le pourtour méditerranéen, 14 à 17 en Provence et en Corse, et de 4 à 9 degrés ailleurs.