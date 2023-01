Le temps mardi : ensoleillé et venteux dans le sud-est, souvent nuageux ailleurs

Le temps mardi sera ensoleillé, venteux sur le sud-est et très nuageux sur le reste du pays, selon les prévisions de Météo-France. Quelques flocons pourront tomber sur le Massif central en matinée alors que des pluies éparses tomberont à certains endroits sur le Sud-Ouest. Dans l'après-midi et soirée, quelques gouttes et pluies éparses aborderont les côtes de la Manche avant de toucher les frontières du Nord-Est qui perdureront la nuit suivante. Le soleil dominera largement du Languedoc-Roussillon à PACA ainsi qu'en Corse.

Cependant, mistral et tramontane souffleront encore fortement le matin, 70 à 90 km/h, faiblissant à 60-70 km/h en soirée.

Les températures nocturnes en hausse

Les températures nocturnes seront en hausse, entre 1 et 4 degrés en général, avec quelques gelées possibles à -1 ou 0 degré, principalement entre l'Ile-de-France et les départements limitrophes et la frontière ardennaise, ainsi qu'en Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, Massif central et piémont pyrénéen. Le mercure pourrait descendre encore plus en Provence. Le radoucissement se poursuivra par la façade atlantique, le thermomètre affichera 8 à 12 degrés sur le tiers ouest du pays et jusqu'aux Hauts-de-France. Les valeurs atteindront 12 à 15 degrés sur le pourtour méditerranéen et la Corse. Sur le reste du pays, il faudra compter 3 à 8 degrés.

Météo-France précise que "suite à un préavis de grève par les syndicats de la Fonction Publique, pour mardi 31 et les nuits attenantes, des perturbations seront possibles quant à l'élaboration et la diffusion des prochains bulletins."