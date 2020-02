Le temps mardi : du vent et des giboulées à prévoir

Le temps mardi sera encore venteux avec des giboulées attendues sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France. Une vigilance orange vent concernera les Alpes-Maritimes, la Corse du Sud et la Haute-Corse. La Seine-Maritime et l'Eure seront en vigilance orange en raison de crues sur la Seine. Les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor, du Morbihan, de l'Ile et Vilaine, de la Manche, de la Loire-Atlantique, de la Somme, du Pas-de-Calais et de la Seine-Maritime seront en vigilance orange pour vagues-submersion.

De fortes rafales de vent

Dans le Sud-Est et en Corse, le soleil prédominera, avec toutefois des passages nuageux sur le Languedoc-Roussillon et l'Ouest de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des rafales de vent souffleront à 90/100 km/h, jusqu'à 120/130 km/h sur la Haute-Corse et 150 sur les Caps exposés. Dans l'après-midi, les coups de vent seront toujours d'actualité sur l'île de Beauté. En revanche, ils diminueront sur le littoral de la Provence, mais resteront encore soutenus sur le Var et les Alpes-Maritimes à 60/80 km/h.

Sur la moitié nord, la matinée restera sous la menace des giboulées avec localement du grésil. L'après-midi, les nuages domineront donnant quelques rares averses. Le vent soufflera fort le matin avec des rafales partout entre 90 et 100 km/h. Au fil de la journée, elles ne concerneront plus que les côtes de la Manche.

Attention aux giboulées

La limite pluie-neige s'abaissera progressivement pour atteindre 600/800m sur les Vosges, 800/1000m sur le Jura, 1000/1200m sur les Alpes et à partir de 1800m sur les Pyrénées. Sur l'Aquitaine et Midi-Pyrénées, une perturbation arrivera en journée, avec son lot de nuages et de pluies faibles. Sur les autres régions, aucune amélioration à attendre, beaucoup de nuages et des averses ou giboulées à craindre.

Les minimales iront de 4 à 7 degrés au nord, de 7 à 11 degrés au sud, jusqu'à 14 degrés sur la région niçoise. Les maximales seront comprises entre 8 et 10 degrés au nord, jusqu'à 14 degrés sur la moitié sud avec 17-19 sur le pourtour méditerranéen et même 24 degrés à San-Giuliano en Corse.