Le temps mardi : arrivée de la pluie par l'ouest du pays

Une perturbation va s'enfoncer lentement sur la façade atlantique dans la matinée de mardi, ne donnant que quelques pluies éparses accompagnées par un vent de sud modéré, selon les prévisions de Météo France. L'après-midi, le ciel sera couvert de la Bretagne au Sud-Ouest jusqu'au Languedoc, voilé de la Normandie au Massif central. Quelques petites pluies circuleront sur le Nord-Ouest et la Nouvelle Aquitaine. Sur l'Occitanie et le Pays basque les averses seront plus fréquentes avec quelques coups de tonnerre.

Jusqu'à 80 km/h de vent d'autan

Sur les Pyrénées la limite pluie-neige se situera vers 1.200 à 1.500 m. Le vent d'autan soufflera jusqu'à 80 km/h en rafales avant de se calmer en soirée, tout comme les averses. En revanche sur les Cévennes les pluies persisteront, mais resteront faibles la nuit suivante. Sur les Alpes du sud et la Corse, des nuages bourgeonneront en journée, une ou deux averses seront possibles l'après-midi.

Sur le reste du pays, le temps restera calme et sec, froid le matin. Le ciel sera clair ou peu nuageux. Les températures minimales iront de -7 à -2 degrés sur la moitié est, -2 à +2 degrés sur le quart nord-ouest et de 2 à 6 sur le Sud-Ouest et le pourtour méditerranéen. Les maximales varieront entre 10 et 15 degrés en général d'est en ouest, localement 16 ou 17 dans le Centre et le Roussillon.