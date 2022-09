Le temps lundi : un nouveau régime d'averses et un ciel couvert sur l'Hexagone

Le temps lundi sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par les côtes de Manche en matinée, selon les prévisions de Météo-France. Jusqu'en mi-journée, le Roussillon, le Languedoc et la région PACA bénéficieront d'un ensoleillement généreux. Le ciel corse sera un peu plus contrasté. Plus au nord, de l'Aquitaine vers Midi-Pyrénées, de l'Auvergne vers le Limousin, du Poitou-Charentes vers la région Centre, les brouillards matinaux se dissiperont, laissant la place à un voile de nuages élevés. Au nord d'un axe allant de la Vendée aux Ardennes, le ciel sera couvert, le temps pluvieux. Les précipitations seront plus marquées de la frontière belge vers la Normandie. L'instabilité sera toujours de mise sur la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, le nord des Alpes.

Des températures douces pour ce début d'automne

L'après-midi, les pluies concerneront les régions allant des Ardennes au massif vosgien, la Bourgogne, le nord de l'Auvergne, le Limousin, le Poitou-Charentes et le nord de l'Aquitaine. Ces précipitations seront un peu plus marquées vers le nord de cette zone. À l'arrière, du nord de la Loire aux Ardennes, c'est un régime d'averses qui se mettra en place, sous un ciel alternant entre timides éclaircies et fréquents passages nuageux. Le ciel se chargera de nuages d'altitude du Languedoc-Roussillon à la région PACA.

Le vent d'ouest à nord-ouest atteindront 60 à 70 km/h sur les côtes de Manche, il faiblira en toute fin de journée. Il sera également soutenu sur le littoral méditerranéen ainsi que sur les caps corses, atteignant 60 à 70 km/h voire 80 à 90 sur les zones les plus exposées.

Les températures minimales seront assez homogènes dans l'intérieur du pays, se situant entre 7 et 10 degrés, entre 11 et 13°C sur la façade atlantique et les côtes de Manche, entre 13 et 16°C sur le littoral méditerranéen. Les maximales seront comprises entre 15 et 20 degrés mais atteindront 22 à 24°C sur le rivage de la Grande Bleue.