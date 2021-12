Le temps lundi : éclaircies dans le sud, ciel gris sur la moitié nord

Le temps lundi sera marqué par des éclaircies dans le sud mais il sera toujours gris sur la moitié nord, selon Météo-France. Le matin, la grisaille occupera une bonne moitié nord du pays. Des brouillards givrants seront présents dans le val de Saône en fin de nuit, et les nuages bas persisteront en journée sur cette région. Le ciel restera couvert de la Bretagne, Pays de Loire au Nord-Est et Centre-Est.

Un grand soleil sur le piémont pyrénéen

Dans le Sud-ouest, les bancs de brouillard seront épais le matin. Près de la Garonne, les nuages auront plus de mal à se dissiper et la journée se déroulera sous un ciel gris. Le soleil s'imposera sur le piémont pyrénéen et dans le Sud-Est. Le vent d'est soufflera légèrement du nord des côtes atlantiques au littoral de Manche. Les minimales seront comprises entre -3 et 1 degrés de L'Auvergne au Nord-Est et dans le Centre-Est, 0 à 4 degrés du Nord-Ouest à la frontière belge, -1 à 4 degrés dans le sud, jusqu'à 4 à 6 degrés dans le Sud-Est.

Voici les minimales prévues dans la nuit de dimanche à lundi en France : 2 degrés à Brest; 5 à Paris, 0 à Lyon, -4 à Clermont-Ferrand, 4 à Rennes, 2 à Nancy, -2 à Marseille, 3 à Nantes, 1 à Strasbourg, 3 à Bordeaux, 5 à Nice, 3 à Lille, 1 à Dijon, 2 à Toulouse, 4 à Ajaccio.