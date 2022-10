Le temps jeudi : soleil dominant après une matinée parfois grise et brumeuse

Jeudi, un temps gris, parfois brumeux et humide avec de rares pluies ou bruine, s'étendra du quart sud-ouest à l'Auvergne, au Berry, à la Bourgogne Franche-Comté, au sud de la Lorraine et à l'Alsace, selon Météo-France. Progressivement, cette couverture nuageuse se déchirera et l'après-midi connaitra une alternance de passages nuageux et de coins de ciel bleu. Le ciel deviendra également plus changeant sur le Lyonnais.

Jusqu'à 24 à 27 degrés sur le pourtour méditerranéen

Du pourtour du Golfe du Lion à la Provence, la matinée débutera sous la grisaille, avec des ondées sur le Roussillon, plutôt des brouillards autour de la vallée du Rhône. Mais de belles périodes ensoleillées se développeront avant la mi-journée. Sur la moitié nord-ouest de l'hexagone, des conditions calmes seront de retour. Une fois dissipées les nappes de brouillards, localement denses vers les Ardennes et entre la Touraine et les Pays de la Loire, les éclaircies se généraliseront. Elles composeront avec des passages nuageux un peu plus nombreux l'après-midi sur la pointe bretonne, en Normandie et au nord de la Seine. Elles resteront belles ailleurs.

Jeudi matin, il fera 6 à 10 degrés de la Bretagne et des Pays de Loire à la frontière belge, 9 à 14 degrés en général ailleurs, jusqu'à 14 à 16 degrés au sud de la Garonne et autour de la Méditerranée. L'après-midi, les températures maximales seront souvent en baisse. Elles afficheront 17 à 21 degrés sur la moitié nord, 21 à 25 degrés au sud, jusqu'à 24 à 27 degrés sur le pourtour méditerranéen.