Le temps jeudi : pluvieux et venteux dans l'Ouest, de la neige en montagne

Dès le matin, une nouvelle perturbation rentrera sur l'ouest du pays, de la Bretagne au sud de la Garonne, prévoit Météo-France. Elle entraînera des pluies plus marquées sur le sud de l'Aquitaine et de la neige à partir de 1.000/1.200 m sur la chaîne des Pyrénées.

Les pluies se renforceront rapidement sur la façade atlantique, se mêleront parfois de coups de tonnerre, puis balaieront tout l'Ouest jusqu'à la Normandie, le Centre, l'ouest de l'Auvergne et Midi-Pyrénées dans l'après-midi. Il continuera de neiger mais de plus en plus haut vers 1.400 puis 1.800 m d'altitude sur les Pyrénées, à partir de 900/1.000 m sur le Massif Central.

Un ciel plus changeant, avec des éclaircies et quelques averses, prendra le relais de la pluie sur la Bretagne et l'ouest des Pays de la Loire. Ces giboulées se multiplieront et deviendront orageuses en fin de journée sur la pointe bretonne. Sur tout l'ouest du pays, le vent de sud-ouest puis d'ouest se renforcera : il soufflera en rafales jusqu'à 80 à localement 100 km/h l'après-midi sur les côtes de Manche et de l'Atlantique.

De la neige dès 500m sur les massifs de l'Est

Du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté aux Alpes du nord, la matinée sera chargée et ponctuée d'averses. Il neigera dès 500/700 m sur les massifs de l'Est. Les conditions s'amélioreront l'après-midi avec le retour d'éclaircies.

Sur le Sud-Est, alors que des nuages de plus en plus denses déborderont vers le pourtour du Golfe du Lion, la région PACA profitera d'une journée bien ensoleillée. La Corse sera en revanche exposée à des averses, plus fréquentes le matin et neigeuses dès 1.000/1.200 m. Le vent de nord-ouest soufflera entre 70 et 90 km/h en rafales du Var au sud de l'île.

Températures entre 0 et 15 degrés

Pour ce qui est des températures, elles s'établiront entre 3 et 8 degrés de la Bretagne au Sud-Ouest, comme sur le pourtour méditerranéen, 0 à 3 degrés sur le reste de l'hexagone. En journée, les températures plafonneront entre 5 et 8 degrés du nord-est à Rhône-Alpes. Elles atteindront 8 à 13 degrés en allant vers l'ouest et le sud, localement 14/15 près de l'océan et en Corse.