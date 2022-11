Le temps jeudi : pluvieux d’ouest en est s’accompagnant de vents, pluies orageuses au sud-est

Le temps jeudi sera agité, avec notamment des pluies soutenues et orageuses sur le sud-est, selon les prévisions de Météo-France. En matinée, des pluies passagèrement marquées traverseront la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Sous un ciel également de plus en plus chargé, des ondées se déclencheront et se multiplieront de Nouvelle-Aquitaine aux frontières du nord. Ces deux zones se rejoindront passé la mi-journée et formeront une vaste zone pluvieuse du quart sud-ouest au Benelux.

Du Lyonnais aux frontières allemandes, le ciel sera encore voilé le matin, le mauvais temps arrivera un peu plus tard dans l'après-midi.

Le vent soufflera temporairement en rafales

Au passage des pluies les plus soutenues, le vent pourra temporairement souffler en rafales. Un bon coup de vent d'ouest balaiera notamment le sud de la Garonne l'après-midi, avec 70 à localement 90 km/h, jusqu'à 100 en soirée sur le pourtour du Golfe du Lion. À l'arrière de la perturbation, un temps variable se rétablira sur le nord-ouest avec des éclaircies et des averses surtout côtières. Le vent d'ouest restera turbulent sur la façade atlantique et les côtes de Manche.

Sur le sud-est aussi, les conditions se dégraderont franchement. Des pluies de plus en plus soutenues arroseront le Languedoc et la Provence en matinée. Elles s'étendront l'après-midi à tout PACA et aux Alpes du nord, tout en devenant localement orageuses et copieuses, notamment en basse vallée du Rhône et sur la Côte d'Azur.

Les températures minimales descendront entre 5 et 8 degrés du Grand Est à l'Auvergne et au nord de Rhône-Alpes. Elles resteront comprises entre 8 et 12 degrés en général sur le reste du pays, entre 13 et 15 sur le littoral aquitain et en bord de Méditerranée. Les maximales atteindront 13 à 16 degrés sur le nord-ouest, 14 à 18 du Grand Est à l'Auvergne Rhône-Alpes, 17 à 21 sur le sud-ouest et les régions méditerranéennes, jusqu'à 23/24 en Corse.