Le temps jeudi : Passage pluvieux avec du vent au nord, nuageux près de la méditerranée

Une nouvelle onde perturbée va gagner jeudi matin les régions allant de la Bretagne jusqu'aux frontières belges. Elle s'accompagnera de faibles précipitations, mais aussi d'un vent modéré à assez fort, en début d'après-midi, notamment sur les départements côtiers de la Manche avec des rafales à 60/80 km/h, et pas plus de 70 km/h en région parisienne.

Des vents jusqu'à 100 km/h sur le littoral

C'est sur les Hauts-de-France que le coup de vent sera le plus sensible avec des rafales allant de 60 à 80 km/h dans les terres et de 90 à 100 km/h sur la Somme et le littoral. Le front faiblement pluvieux et étroit se déplacera rapidement et s'étendra, dans l'après-midi, de l'Aquitaine au Centre-Val-de-Loire jusqu'à la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avec un vent modéré à assez fort sur le Grand Est de 60 à localement 85 km/h.

En fin d'après-midi et première partie de nuit, la perturbation finira de traverser l'Hexagone en donnant des pluies sur Rhône-Alpes, Franche-Comté, massif vosgien et Alsace, sous forme de flocons entre 800 et 1000 m en montagne.

Jusqu'à 18 degrés dans le sud

De belles éclaircies se développeront rapidement à l'arrière du passage perturbé, sur le quart nord-ouest de la France. Plus au sud, quelques grisailles ou brouillards éphémères en vallée de la Garonne débuteront la journée. Mais le ciel sera généralement variable, plus chargé en nuages du Sud-Ouest au Massif central et Rhône-Alpes. Des entrées maritimes chargeront, le matin, le ciel du Languedoc à la Provence jusqu'à l'Aveyron et le Tarn, puis le ciel se dégarnira peu à peu.

Du côté des températures, les minimales iront de 3 à 8 degrés, avec quelques gelées possibles dans le Nord-Est, et 7 à 10 degrés près du littoral. Les maximales varieront globalement de 9 à 13 degrés sur la moitié nord de l'Hexagone et de 13 à 18 sur la moitié sud.