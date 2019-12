Le temps jeudi : doux mais venteux

Deux perturbations se succéderont sur l'Ouest, le matin et le soir, entrecoupées d'une accalmie l'après-midi. Elles donneront des pluies soutenues sur la Bretagne, voire assez fortes sur le sud Finistère et le Morbihan, des pluies plus modérées sur la Normandie et les Pays de la Loire. Quelques pluies passagères déborderont en journée sur la Nouvelle Aquitaine, le Centre, la région parisienne et les Hauts-de-France. La Charente-Maritime et les Landes restent en vigilance orange pour les crues de l'Adour et de la Charente aval.

Un vent de sud à 70 km/h accompagnera ce temps agité, les rafales atteindront 90 km/h sur le littoral. Le vent soufflera encore plus fort sur les Pyrénées avec des rafales jusqu'à 120 km/h, il neigera en fond de chaîne vers 2000 m d'altitude.

Des plaines du Sud-Ouest au Massif central, aux Alpes et au Nord-Est, le temps sera plus calme et sec. Des plaques de grisaille se désagrégeront en cours de matinée, plus difficilement en plaine d'Alsace et vallées du Rhône et de la Saône.

De la neige dans les Alpes au-dessus de 2000m

Le ciel se voilera puis se couvrira par l'ouest l'après-midi. Il neigera un peu sur les Alpes frontalières, au-dessus de 2000 m. Du Languedoc à la Côte d'Azur, le temps sera couvert avec quelques averses et un vent de sud-est soutenu. Les pluies seront plus régulières sur les Cévennes, avec un vent à 80/90 km/h. Le vent de sud se renforcera également en vallée du Rhône, 80 km/h l'après-midi, jusqu'à 100 km/h la nuit suivante.

Les températures seront largement au-dessus des normales de décembre. Les minimales vont de 4 à 10 degrés de la façade est à la Bretagne, 9 à 13 degrés au sud de la Loire. Les maximales varieront entre 10 et 16 degrés sur la moitié nord, entre 15 et 18 en général au sud, et même 19 ou 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine.