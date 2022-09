Le temps jeudi : alerte pluie-inondation dans les Pyrénées-Atlantiques, averses au nord-ouest

Le temps jeudi sera marqué par des perturbations sur le Sud-Ouest, des averses tomberont sur le Nord-Ouest et la Corse tandis que les Pyrénées-Atlantiques seront placées en vigilance orange pluie inondation, selon les prévisions de Météo-France. Des averses continueront de tomber dans la nuit de mercredi et seront marquées du côté du pays basque notamment jusqu'en début d'après-midi, avec quelques coups de tonnerre possibles.

Le vent d'ouest restera sensible sur la façade atlantique et la neige tombera vers 1800 m sur les Pyrénées. Des ondées se produiront également de la Bretagne aux côtes de Manche, et s'étendront jusqu'aux pays de Loire. Elles pourront s'accompagner d'orages par endroits.

Des éclaircies attendues dans l'après-midi

Le temps sera bien pluvieux le matin du Centre-Est au Grand-Est. Au fil des heures, les précipitations s'atténueront et laisseront place aux éclaircies dans l'après-midi. Sur les Alpes, la limite pluie neige se situera vers 1800 m, voire 1600 m sur le Jura. Le soleil fera quelques apparitions également du nord de l'Aquitaine à la frontière belge où de petites averses seront tout de même possibles. Le ciel sera voilé dans le Sud-Est, ce qui ne gâchera pas l'impression de beau temps. La tramontane et le vent d'ouest resteront soutenus en bord de mer.

En revanche sur la Corse, le temps sera plus instable avec de nombreuses averses orageuses, plus marquées sur l'ouest de l'île. Elles s'accompagneront de rafales atteignant les 80/90 km/h. Les minimales seront assez fraîches sur le nord du pays avec 2 à 6 degrés le long des frontières et sur les Hauts de France, 6 à 10 degrés ailleurs et 9 à 16 degrés dans le sud, jusqu'à 18 en Corse. Les maximales afficheront 12 à 18 degrés sur le pays, jusqu'à 19 à 24 degrés dans le Sud-Est.