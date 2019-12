Le temps du mercredi 18 décembre : pluvieux sur le Sud-Est et en Bretagne

Mercredi, le temps sera pluvieux sur le Sud-Est et en Bretagne, ailleurs les nuages laisseront percer des éclaircies, selon les prévisions de Météo-France. Le matin, des pluies temporairement modérées concerneront l'Hérault, le Gard et les Cévennes. Quelques gouttes se produiront sur l'est de la Corse vers le Roussillon et du Massif central aux frontières allemandes. Ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux avec des bancs de brouillards sur le nord et l'ouest et quelques flocons sur les Alpes.

Vent modéré à assez fort

L'après-midi, un peu de pluie tombera sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Sur l'est de la Corse, le temps sera plus instable avec des averses localement orageuses. Il neigera faiblement sur les sommets alpins. Sur l'Ouest, le ciel se chargera avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse sur la Bretagne.

Ailleurs, les nuages laisseront percer des éclaircies. Le vent d'est à sud-est sera modéré sur la Côte d'Azur et dans le domaine de l'Autan avec des pointes jusqu'à 70 km/h. Près de l'Atlantique et de la Manche, c'est le vent de sud qui sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h en général, jusqu'à 90 km/h sur le Finistère et 100 km/h sur les hauteurs des Pyrénées-Atlantiques.

Les températures

Le matin, les températures iront de 3 à 9 degrés, jusqu'à 10 à 15 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés au sud, jusqu'à 19 degrés en Corse.

Le temps mercredi: pluvieux sur le Sud-Est et en Bretagne.

Toulouse, 18 déc 2019 (AFP) -

Mercredi, le temps sera pluvieux sur le Sud-Est et en Bretagne, ailleurs les nuages laissseront percer des éclaircies, selon les prévisions de Météo-France.Le matin, des pluies temporairement modérées concerneront l'Hérault, le Gard et les Cévennes. Quelques gouttes se produiront sur l'est de la Corse vers le Roussillon et du Massif central aux frontières allemandes. Ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux avec des bancs de brouillards sur le nord et l'ouest et quelques flocons sur les Alpes.L'après-midi, un peu de pluie tombera sur le Languedoc et la Côte d'Azur. Sur l'est de la Corse, le temps sera plus instable avec des averses localement orageuses. Il neigera faiblement sur les sommets alpins.Sur l'Ouest, le ciel se chargera avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse sur la Bretagne. Ailleurs, les nuages laisseront percer des éclaircies.Le vent d'est à sud-est sera modéré sur la Côte d'Azur et dans le domaine de l'Autan avec des pointes jusqu'à 70 km/h.Près de l'Atlantique et de la Manche, c'est le vent de sud qui sera modéré à assez fort avec des rafales de 70 km/h en général, jusqu'à 90 km/h sur le Finistère et 100 km/h sur les hauteurs des Pyrénées-Atlantiques. Le matin, les températures iront de 3 à 9 degrés, jusqu'à 10 à 15 degrés près de la Méditerranée.L'après-midi, il fera 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés au sud, jusqu'à 19 degrés en Corse.