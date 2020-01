Le temps du jeudi 9 janvier : pluvieux sur la majeure partie du pays

Le temps se dégradera par l'ouest. Sur la moitié nord du pays, le temps restera maussade et faiblement pluvieux, selon les prévisions de Météo France pour la journée. En matinée, la pluie se renforcera sur le sud de la Bretagne et sur le nord-est du pays. En Bretagne et en Vendée, le vent soufflera de 60 à 80 km/h dans les terres et de 90 à 100 km/h sur les côtes. Quelques éclaircies reviendront l'après-midi sur la Bretagne et la Normandie mais les averses se multiplieront en fin de journée.

#MétéoDeDemain

️Temps gris et pluvieux nord de la Loire. Vent en Bretagne (raf 80/100km/h).

☁️Ciel chargé Nouvelle-Aquitaine au Centre jusqu'en Bourgogne et Lang.-Roussillon.

☀️Beau soleil ailleurs après dissipation grisailles mat.

️ T°C très douces. https://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/s7U0Q5CHIY — Météo-France (@meteofrance) January 8, 2020

Sur le sud-ouest, après quelques brouillards matinaux, le ciel s'éclaircira temporairement mais très vite les nuages s'annonceront par l'ouest. La pluie arrivera sur la Charente en fin d'après-midi puis sur l'Aquitaine en soirée avant de traverser tout le sud-ouest en début de nuit. Ce passage pluvieux sur le sud-ouest s'accompagnera d'un renforcement du vent. À l'est, le ciel sera plus lumineux même si les passages nuageux seront nombreux. Le vent de sud se renforcera sur le Lyonnais et le val de Saône. La pluie s'annoncera en fin de journée.

Les températures

Après une matinée bien ensoleillée, les régions méditerranéennes verront le retour de nuages sur le Languedoc avec l'établissement du vent marin et du vent d'autan. Le matin, il fera 4 à 10 degrés en général, localement 0 à +3 degrés au pied des Pyrénées, sur la façade et du pays et en Provence. L'après-midi, les températures iront de 9 à 14 degrés en général, jusqu'à 15 ou 17 dans l'extrême sud.