La météo du dimanche 22 septembre : des perturbations sur l’arc méditerranéen

Si les départements de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales ne sont plus en vigilance "orange pluie-inondation et orages", le temps dimanche sera encore perturbée près de la méditerranée et sur une grande partie du pays, selon les prévisions de Météo-France.

De fortes rafales de vent

En début de matinée, depuis la frange littorale des Pyrénées-Orientales et de l'Aude jusque sur les départements de l'Hérault, du Gard en remontant vers le sud de la Drôme et de l'Ardèche, le ciel sera couvert, les averses orageuses seront fréquentes et abondantes pouvant être accompagnées de fortes rafales de vent. Cette zone s'étendra l'après-midi de part et d'autre de la vallée du Rhône et pourrait remonter jusque vers la région lyonnaise. Elle se cantonnera en soirée des Alpes du Nord à la Côte d'Azur.

A l'ouest, la perturbation arrivée au cours de la nuit de samedi à dimanche continuera sa progression vers l'intérieur du pays. Elle s'étendra en début de matinée du littoral normand vers les Pays de la Loire jusqu'à l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine et donnera des pluies soutenues, ponctuées par moments de coups de tonnerre. L'après-midi, cette perturbation cernera les Hauts de France, l'Île de France, le Centre-Val de Loire, le Limousin jusqu'à la région Midi-Pyrénées et continuera de se décaler vers l'est pour concerner en début de soirée le Grand-Est, la région Bourgogne-Franche-Comté jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes.

Jusqu'à 28 degrés en Corse

Les régions proches des frontières du nord-est bénéficieront de belles éclaircies jusqu'en matinée. Le vent sera soutenu en Méditerranée, de secteur Sud-Est à Est sur les caps corses et les côtes varoises avec des rafales de 60 à 70 km/h. En fin de journée, le mistral soufflera à près de 70 km/h puis la tramontane entre 80 et 90 km/h. Les températures seront comprises entre 8 et 13 degrés dans le Grand-Est et entre 14 et 18 degrés sur le reste de l'hexagone. Les maximales seront de l'ordre de 17 à 21 degrés sur un bon quart nord-ouest du pays, de 21 à 23 sur le sud, de 23 à 25 sur le nord-est, 25 à 28 en Corse.