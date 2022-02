Le temps dimanche : perturbé sur le nord-ouest avec pluie et vent

Le temps dimanche sera marqué par une forte perturbation sur le nord-ouest du pays, accompagnée de pluie et de vent, selon Météo France. Cette perturbation gagnera le pays par la pointe bretonne, avec des pluies soutenues. Les pluies gagneront les régions de l'ouest de l'Aquitaine à la Normandie en soirée. Les averses s'accompagneront d'un vent de sud sud-ouest soutenu, avec des rafales entre 60/80 km/h sur le nord-ouest et sur les Pyrénées.

De belles éclaircies des Alpes à l'Alsace et sur la Côte d'Azur

Des Alpes à l'Alsace Lorraine et sur la Côte d'Azur, un temps agréable avec de belles éclaircies dominera une bonne partie de la journée. Du golfe du Lion au Centre-Est Auvergne les nuages resteront nombreux. Ils apporteront quelques pluies, plus fréquentes sur les Cévennes. De la neige est aussi attendue vers 1.000/1.200 m sur le Massif Central et 1.200 m sur les Alpes du sud le soir. Sur les Pyrénées, un peu de neige tombera vers 1500/1600 m.

Le vent d'autan sera sensible dans son domaine. Un vent de sud souffera aussi dans la vallée du Rhône. De faibles gelées seront à prévoir dans les Pays de la Loire et sur l'Auvergne. Sur la Bretagne, mais aussi du centre-est au sud-ouest, on attend pour dimanche entre 2 et 7 degrés, entre 3 et 9 degrés dans le sud-est. Les maximales seront comprises entre 9 et 13 degrés sur la moitié nord, 13 à 18 degrés dans le sud, jusqu'à 19 degrés sur le sud de l'Aquitaine.