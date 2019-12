Le temps dimanche : gris le matin, éclaircies l'après-midi

Météo France prévoit pour dimanche matin une épaisse grisaille qui se dissipera en cours de journée pour laisser place à de belles éclaircies. Le matin, on retrouvera une épaisse grisaille, doublée de bancs de brouillards sur la moitié ouest ainsi que du Lyonnais aux plaines du Nord-est où ils seront localement givrants.

Matinée souvent grise également sur le pourtour méditerranéen, concerné par les entrées maritimes. En cours de journée, cette grisaille se dissipera plus ou moins rapidement pour laisser place à de belles éclaircies. Elle devrait être plus tenace près des côtes atlantiques entre la pointe bretonne et la Gironde, vers le Val de Saône et en plaine d'Alsace.

Du soleil en montagne

En revanche, le soleil brillera généreusement en montagne. Les températures minimales seront comprises entre 0 et -2 degrés du Nord, au Centre, à l'Auvergne et à Rhône-Alpes, -1/-4 degré sur le Nord-est, et 1 à 6 degrés ailleurs et 5 à 10 sur l'extrême Sud-est. Les maximales se limiteront, en fonction de la dissipation de la grisaille, entre 4 et 8 degrés du Nord-est au Nord, au Centre et au Centre-est, 7 à 10 sur le reste de la moitié nord, 8 à 14 degrés sur le Sud-ouest et les régions méditerranéennes.