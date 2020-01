Le temps dimanche : entre nuages et éclaircies sur une bonne partie du pays

Le temps dimanche sera variable entre le nord et le sud du pays, entre nuages et éclaircies en journée, d'après Météo-France. De rares averses se déclencheront en matinée sur le quart nord-est du pays. Sur le pourtour méditerranéen, le ciel sera voilé par des nuages élevés plus ou moins épais et de très rares averses sont possibles près des côtes provençales.

Sur les Pyrénées, le ciel sera couvert et le temps pluvieux, avec une limite pluie-neige basse, vers 500 mètres d'altitude. Les précipitations seront faibles et se décaleront sur l'est des Pyrénées l'après-midi, également sur l'est de la Corse le soir.

Températures entre -2 et 14 °C

Le mistral soufflera entre 80 et 90 km/h, la tramontane entre 90 à 100 km/h, et un vent de nord-est soufflera de 70 à 90 km/h près des côtes varoises et le cap Corse.

#MétéoduWe

✅Sam : éclaircies sauf sur quart nord-est et au Sud-Ouest (pluies l'après-midi au sud de l'Aquitaine).

✅Dim : nuages nombreux sur Pyrénées et Corse (neige >500/1000m). Ciel voilé du Nord-Est au Centre.

Éclaircies ailleurs.

️T°C en baissehttps://t.co/oAkxOPa1ebpic.twitter.com/u00nTFDfBL — Météo-France (@meteofrance) 17 janvier 2020

Les températures minimales varieront entre -2 et 4 degrés, 7 à 9 sur le littoral avec de fortes gelées en montagne. Les maximales oscilleront entre 3 et 9 degrés sur la plupart des régions, 10 à 14 degrés près de la Méditerranée.