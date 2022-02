Le temps dimanche : davantage de nuages sur l'Ouest et autour de la Méditerranée

Le ciel va se couvrir dimanche dans l'ouest du pays, où les nuages seront plus nombreux, de même qu'autour de la Méditerranée, prévoit Météo-France. Au sud de la Garonne, le temps s'annonce plus mitigé, nuageux à passagèrement très nuageux, accompagné de rares ondées sur le sud de l'Aquitaine. Des nuages sombres envahiront également la Bretagne puis la Vendée. Ils pourront donner quelques gouttes sur la pointe bretonne l'après-midi. Le reste de la façade atlantique conservera un ciel plus lumineux malgré quelques passages nuageux.

9 à 13 degrés au nord de la Loire

Sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, après une belle matinée de soleil, le ciel se chargera et déversera de petites averses, quelques flocons à partir de 800 m sur les Alpes du sud. Sur le Languedoc, les entrées maritimes s'épaissiront davantage en fin de journée. Le reste du pays conservera de belles conditions, froides le matin, mais très ensoleillées jusqu'au soir. Le vent d'est à sud-est restera toutefois sensible sur le tiers nord de l'hexagone.

Côté températures, prévoyez de fréquentes gelées matinales dans les terres, comprises entre 0 et -4 degrés, localement -4 à -6 près du Jura, sur l'est du Limousin, dans les vallées du Massif central et des Alpes. L'après-midi, les maximales atteindront 9 à 13 degrés au nord de la Loire et du Grand Est au nord de l'Auvergne Rhône-Alpes. Ailleurs, elles afficheront 12 à 15 degrés, localement 16/17 en Aquitaine et sur le sud de l'Occitanie.